2º turno registrou crimes de boca de urna a gravação de votos em MS

Após decisão do TSE, boletim final com todas as ocorrências será divulgado apenas hoje

Na Escola Municipal Tertuliano Meirelles, no bairro Caiçara, a Polícia Militar foi acionada por crime de boca de urna. O caso aconteceu no início do dia, por volta das 8h30 da manhã. O homem que trabalhava como fiscal de partido foi detido após denúncia e encaminhado para a sede da Polícia Federal.

De acordo com os coordenadores de acessibilidade do colégio, Thiago Renan Martins, 28, e Lucas dos Santos da Silva, 28, tudo começou quando o fiscal de partido começou a filmar uma idosa de cadeira de rodas, mostrando a falta de acessibilidade na escola. Logo após, começou a gritar o nome e número de um candidato a governador e de um candidato à Presidência.

“Esse rapaz era fiscal de partido, ele estava com camiseta com número do candidato e tudo mais. O início do problema foi quando ele começou a filmar uma senhora idosa de cadeira de rodas, falando sobre a falta de acessibilidade da escola, até ai tudo bem, é direito de todos reclamar disso, mas ele foi além, no vídeo ele dizia para as pessoas votarem com consciência, fazendo referência a seus candidatos”, contou Lucas.

Além dessas referências, ele dizia que faria o vídeo chegar até os dois candidatos. Nós chamamos a responsável pela eleição e ela orientou ele, mas pouco tempo depois ele estava no portão da escola fazendo a mesma coisa, dessa vez além de filmar ele estava falando o número e nome dos candidatos para os eleitores que estavam chegando. Identificamos o crime de boca de urna e acionamos a PM, que demorou cerca de 10 minutos para chegar aqui”, completou Thiago.

Ainda na manhã de ontem (30), um acidente interditou ruas do centro da Capital. Um carro com três adultos e uma criança teria sido atingido por outro e capotado. Todos os envolvidos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Horas mais tarde, ainda em Campo Grande, um homem foi preso por propaganda eleitoral irregular, em uma sessão eleitoral na Rua Terena, loteamento Marçal de Souza, no bairro Chácara Cachoeira; o suspeito foi acusado de boca de urna.

Interior de MS

No interior de Mato Grosso do Sul, outro caso também foi registrado categorizado como crime eleitoral, sendo na cidade de Antônio João, onde um homem de 42 anos foi preso pela divulgação de um vídeo que ele teria gravado na urna eletrônica. A denúncia chegou até as autoridades competentes, que abordaram o suspeito. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Polícia Civil de Antônio João.

Uma das ferramentas utilizadas para o controle e vigilância foi o CICC-E (Centro Integrado de Comando e Controle Estadual), que monitorou em uma ação conjunta das forças de Segurança Pública. Visando a uma operação mais tranquila, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Marcos Paulo Gimenez, destacou o reforço no efetivo.

“Tivemos bastante denúncia de facilitação, mas nada constatado como no primeiro turno, com aqueles dois principais casos. Nós direcionamos uma maior quantidade de efetivos na região sul da cidade, todos trabalhando dando reforço no policiamento, não só aqui em Campo Grande, mas em todo o Estado. Trabalhamos com inteligência para evitar que crimes venham a acontecer, nós trabalhamos com a demanda por meio da denúncia de mesários”, finalizou o coronel.

Por Claudemir Candido – Jornal O Estado de MS.

