Contar agradece e pede para que militantes não desistam do Brasil

O deputado e candidato ao governo do Estado, Capitão Contar (PRTB), teve 612.113 votos na eleição do último domingo no Estado, terminando em segundo lugar e para agradecer todos os apoiadores que o levaram até o segundo turno gravou um vídeo emocionado, falando do turbilhão de emoções que sentiu ao fim desta campanha que elegeu o novo governador do Estado, Eduardo Riedel e o Lula para presidente.

Contar emocionado declarou: “Muito obrigado a todos vocês que fortaleceram a missão por Mato Grosso do Sul. Tenho muito orgulho do trabalho que fizemos e tudo o que construímos juntos. Fizemos história e mudamos a forma de fazer política, mas a luta ainda não acabou. O Brasil precisa de nós. Precisa da nossa força. Os mais de 58 milhões de brasileiros que estão junto com Bolsonaro, precisam seguir unidos pelo Brasil. Precisaremos ser fortes para defender nossos valores. Por Deus, Pátria, Família e Liberdade continuaremos lutando, sempre. Que Deus proteja o futuro do nosso País.”

O deputado nasceu na política do Mato Grosso do Sul em 2018, eleito a deputado estadual como o mais votado na onda do presidente eleito Jair Bolsonaro. Capitão do exército, Contar sempre trouxe temas polêmicos para a Casa de Leis e lutou contra a corrupção no Estado.

O nome dele não saia do quarto lugar e surpreendeu a todos a chegar no fim do primeiro turno como o candidato mais votado e seguindo para o segundo turno como o favorito. Os últimos dias de campanha foram acirrados e com inúmeros ataques, mas o candidato ao usar sua rede social, afirmou que não desistirá do país e pediu para que os militantes também não desistam do país.

O candidato Eduardo Riedel (PSDB), foi eleito com 56,90% dos votos válidos contra 43,10% do Capitão Contar.

