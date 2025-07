TJPE investe em tecnologia para reforçar a segurança nos prédios do Judiciário

Com foco na segurança de todas as pessoas que frequentam os prédios do Judiciário estadual, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está implantando novos equipamentos de controle de acesso em suas unidades.

Desde a última segunda-feira (7/7), o Palácio da Justiça, no Recife, passou a contar com um moderno sistema de reconhecimento facial, além de novos aparelhos de raio-X e detectores de metais.

Até o final deste ano, a previsão é de que o sistema de biometria facial seja instalado em mais 15 prédios do TJPE em diferentes regiões do Estado, reforçando a segurança de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, advogadas, advogados, partes e demais visitantes.

O cadastramento facial de todas as pessoas que circulam pelo Palácio da Justiça teve início às 14h desta terça-feira (8/7). O procedimento é simples, rápido e deverá durar cerca de 30 dias. A ação está sendo conduzida pela Assistência Policial e Militar do TJPE.

Os investimentos em segurança são resultado de um estudo baseado em critérios técnicos e científicos e estão sendo implementados pela atual gestão, presidida pelo desembargador Ricardo Paes Barreto, a partir de proposta apresentada pela Comissão de Segurança e Integridade da Magistratura.

As medidas seguem as diretrizes da Resolução nº 435 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e integram o Plano de Segurança Institucional do TJPE.

Com informações da Ascom TJPE

