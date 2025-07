‘Smurfs: A Vila Perdida’ estreia hoje nos cinemas de todo país

Clássico desenho dos anos 80 ganha nova animação, personagens e trilha sonora de Rihanna

Falta de originalidade ou foco apenas no monetário? A pergunta fica no ar quando pensamos no novo filme ‘Smurfs’, que chega as telonas de cinema nesta quinta-feira (17). Para quem é mais jovem, ‘Os Smurfs’ teve sua fama lá nos anos 1980, com uma série animada para a TV, e agora, mais de 40 anos depois, os seres azuis parecem que ainda rendem conteúdo para o entretenimento.

‘Os Smurfs’ já tiveram cinco longas e dois curtas, baseados na série em quadrinhos de mesmo nome, criada pelo artista belga Peyo, e nos desenhos para a TV dos anos 80. No cinema, eles estiveram pela primeira vez em uma animação de 1965, seguido por outra animação de 1976, ‘Os Smurfs e a Flauta Mágica’. Em 2011, 35 anos depois, a Sony Pictures Animation e Columbia Pictures lançam o live-action dos Smurfs, com Neil Patrick Harris como protagonista ‘humano’. Já em abril de 2017 a Sony lança mais um para lista, o reboot ‘Smurfs: A Vila Perdida’, totalmente em animação.

Em sua nova aventura, os Smurfs são transportados – de novo – para o mundo real. Agora, as criaturas azuis terão que correr para resgatar o Papai Smurf, raptado pelos irmãos bruxos Razamel e Gargamel. Com a vila em perigo, Smurfette lidera os smurfs numa missão para o mundo real com o intuito de salvar o Papai Smurf. Lá, eles encontram Ken, o irmão de Papai Smurf, além de novos aliados e amigos que os ajudam a organizar um plano infalível contra os feiticeiros.

A direção fica por conta de Chris Miller (Shrek Terceiro) e roteiro de Pam Brady. O elenco, como acontece em diversas animações, é recheado de nomes ‘hollywoodianos’: James Corden, John Goodman, Xolo Maridueña, Sandra Oh, Kurt Russell, Octavia Spencer e Jimmy Kimmel. Porém, tem um nome na lista que chama mais a atenção.

Voltou, mas nem tanto

O longa ganhou repercussão após o anúncio que Rihanna faria parte da dublagem, como Smurfette, papel que também já foi de Katy Perry. E não só isso, a diva pop também cantou a música tema do filme, ‘Friend of Mine’. Muitos pensaram que esse poderia ser um indício de uma possível volta da cantora a música, já que seu último álbum foi ‘Anti’, em 2016, fora o lançamento da emocionante ‘Lift Me Up’, para a trilha sonora do filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, em 2022 e seu show estrondoso no intervalo da Super Bowl, em 2023; mas, até agora não há burburinho de nada relacionado, e parece que a musa de Barbados segue nas empreitadas de vender maquiagem, lingerie, maternidade e acompanhar o marido, o rapper ASAP Rocky, ao tribunal.

A música tem até um vídeo clipe, mas para quem gostaria de ver a Riri, nem esperem muito: a cantora aparece menos de 30 segundos, e nem é cantando. Essa é a segunda participação dublando um longa, sendo a primeira o filme “Cada um na Sua Casa”. Porém, a recepção da música até agora não está sendo nada boa.

Para Thiago Nolla, do Cinepop, a música é uma repetição constante, sem letra, e sem conexão com um filme infantil. “A ideia não é fornecer uma delineação inspiradora sobre o poder da amizade, como sugere o título. A cantora se apossa de pouquíssimos versos, marcado por vozes de efeito […], deixa de lado vocais ou rendições impactantes para se jogar de cabeça na pista de dança e se deixar levar pela celebração do aqui e do agora”, começa.

“Porém, considerando que a faixa foi feita para um filme infantil, dois graves equívocos acompanham-na: o primeiro é não ter justificativa para existir dentro de uma atmosfera que apenas se assemelha ao teor hedonista da canção no mote narrativo; o segundo é a disposição instrumental e lírica que, no final das contas, não quer dizer nada de novo e é manchada por uma produção datada, cansativa e praticamente sem vida – o que é estranho, considerando as ótimas canções que Rihanna imortalizou e que até hoje são tocadas em festas e baladas. Na verdade, toda a track parece um descarte mal-acabado, fruto de uma mixórdia unidimensional e monocórdia dos últimos vinte anos da indústria musical”.

Ruim das pernas

Ygor Monroe, do Caderno Pop, é enfático em sua crítica contra o filme. “É quase inacreditável como ‘Smurfs’ consegue errar tanto em tão pouco tempo. É impressionante a quantidade de conceitos aleatórios que o filme tenta encaixar, de multiverso a piadinhas corporativas. Para piorar, surgem criaturas como os Snooterpoots, claramente criados para virar produtos licenciados, mas completamente desnecessários, já que os próprios Smurfs sempre foram suficientes para esse papel. É como se a Illumination tivesse inventado minions genéricos para coexistirem com os minions originais”. Pesado?

No BR

A Paramount Pictures escalou um elenco de celebridades para a dublagem do longa de animação: Bruno Gagliasso, Tatá Estaniecki, Jeniffer Nascimento e Diego Martins vão comandar o elenco de dublagem da produção. A animação, que é carregada de nostalgia e traz novas aventuras, também marca o retorno dos amados personagens ao formato de longa-metragem.

Nomes como esses, que trazem para a mesa apenas estrelato e não experiência, dão uma assustada em quem já viu outras ‘bombas’, a exemplo de ‘Enrolados’, que contou com dublagem de Luciano Huck. Entretanto, o Brasil consegue ter atores incríveis na dublagem como Selton Melo, Rodrigo Lombardi e Marieta Severo. O que nos resta é esperar. Além disso, o filme é uma boa opção para os pais e responsáveis que estão com os pequenos de férias em casa.

Por Carolina Rampi