TJMS lança campanha de conscientização sobre Conciliação, Mediação

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou campanha de divulgação dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), “Conciliação, Mediação e Orientação: tudo para facilitar você fazer um acordo! 10 Cejuscs em MS”. O objetivo é aproximar o conceito de Conciliação e Mediação dos cidadãos e promover o acesso a esse serviço de utilidade pública nos Cejuscs. A campanha foi iniciada pelo presidente Des. Sérgio Fernandes Martins, durante solenidade de inauguração de duas Salas do Cejusc Defensoria Pública, neste dia 30 de janeiro, às 16h30.

A campanha, que terá duração de 60 dias, é composta por diversas ações de divulgação, incluindo peças publicitárias, eventos, visitas, conteúdo jornalístico, vídeos e estratégias nas redes sociais, tudo na busca de levar informações sobre os Cejuscs aos cidadãos, esclarecer dúvidas e incentivar a utilização desses recursos disponíveis no sistema de justiça de MS. Durante a campanha, serão realizados eventos em diferentes locais estratégicos para alcançar o maior número possível de pessoas. Com essas iniciativas pretende-se disseminar a cultura da conciliação e da mediação, mostrando aos cidadãos que existem alternativas mais rápidas e menos burocráticas para a resolução de conflitos.

Os Cejuscs são unidades do Poder Judiciário que têm a finalidade de buscar soluções consensuais para os litígios, por meio da conciliação, mediação e outros métodos adequados de resolução de disputas. Essas instituições foram criadas com base na Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e têm se expandido por todo o país. Ainda de acordo com referida resolução, eles fazem parte das atribuições dos Núcleos Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec).

