Projeto Conviver está disponível para cadastro em Nova Andradina

Os idosos de Nova Andradina já podem se inscrever no projeto Conviver até o dia 2 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas tanto para novos interessados ou para quem já participa do projeto.

Para realizar o cadastro, os interessados devem ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo, das 7h às 17h. Podem participar homens e mulheres acima de 60 anos.

O Projeto Conviver visa promover a inclusão social e fortalecer os laços comunitários entre os idosos da cidade com diversas atividades.

