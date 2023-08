Governo publica recurso para Parque Industrial de Jardim

O investimento de R$ 465,4 mil destinados para asfaltar Parque Industrial de Jardim, cidade localizada a 250km da Capital, foi publicada nesta sexta-feira (28) para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Para acabar com problemas relacionados à poeira, ao barro e a alagamentos no Parque Industrial de Jardim, o Governo do Estado contratou a obra de pavimentação e drenagem das ruas Aluízio de Azevedo, Deolindo Rodrigues, Luiza Bispo de Araújo e Eça de Queiroz.

Conforme a publicação, as obras devem ser feitas em 180 dias consecutivos. O prazo começa a contar a partir da data em que a empresa receber do governo estadual a ordem de início dos serviços.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram