TJMS define lista tríplice para vaga de desembargador do quinto constitucional da OAB/MS

Escolha dos três nomes exigiu quatro votações no Tribunal Pleno; decisão segue para o governador de Mato Grosso do Sul

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) definiu, nesta quarta-feira (17), a lista tríplice para o preenchimento de uma vaga de desembargador destinada ao quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS). A vaga foi aberta após o pedido de exoneração do desembargador Ary Raghiant Neto, em março deste ano.

A definição dos três nomes exigiu quatro escrutínios entre os desembargadores. Na primeira votação, Ana Carolina Ali Garcia recebeu 30 dos 31 votos e foi imediatamente incluída na lista.

Como os demais candidatos não atingiram o número mínimo previsto no Regimento Interno do TJMS para a formação da lista tríplice, novas rodadas foram realizadas. No segundo escrutínio, Silmara Salamaia Gonçalves obteve 18 votos e garantiu a segunda vaga.

A terceira posição só foi definida após mais duas votações. No terceiro escrutínio, não houve consenso, e, no quarto, Ewerton Araújo de Brito alcançou 18 votos, completando a lista.

Com isso, a relação final ficou formada por Ana Carolina Ali Garcia, Silmara Salamaia Gonçalves e Ewerton Araújo de Brito. Os nomes serão encaminhados ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, responsável pela escolha final do novo desembargador oriundo da advocacia.

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