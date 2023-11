TJMS conquista a revalidação do ISO

Na manhã desta sexta-feira, 28 de julho, no Salão Pantanal, foi realizada a reunião de encerramento da auditoria de manutenção das certificações ISO 9001:2015 e ISO 37001:2017. Como resultado do trabalho dos auditores, houve a recomendação para manutenção dos certificados.

Ressalte-se que o TJMS é o primeiro no país a receber certificação ISO 9001 e ISO 37001 no 2º grau, em outubro de 2022. Desta vez, estiveram no TJMS o auditor Airton Mondadori Filho, da empresa QMS Certification e o consultor Mário Lúcio Paiva da empresa, da TNQ Consultoria, que foram acompanhados pela servidora Viviane de Pinho, gestora do Sistema de Gestão Integrado (SGI).

O auditor foi encarregado de verificar a conformidade dos requisitos para a certificação, por isso, ficaram a semana toda visitando secretarias e gabinetes no Tribunal de Justiça. Durante a apresentação do relatório final, o auditor ressaltou que não foram encontradas não-conformidades e destacou como pontos positivos a visão estratégica e o apoio às atividades do SGI pela atual administração; a estruturação e a gestão do SGI; a sistemática de gestão de mudanças; a organização das atividades dos processos (ISO) e a conscientização quanto às políticas do SGI.

O presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, ressaltou a importância da presença dos auditores para os levantamentos no sentido de revalidar os certificados ISO e do trabalho realizado pela equipe. “Agradeço especialmente à equipe que veio proceder e realizar a auditoria integrada e estendo os agradecimentos aos nossos servidores, que mantiveram a qualidade do trabalho, nos possibilitando a manutenção das certificações”, disse o desembargador.

