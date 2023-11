Atleta de 68 anos conquista ouro em competição no interior

Cida Cesca subiu no lugar mais alto do pódio mais uma vez. Patrocinada pela Unimed Campo Grande, a atleta de 68 anos que tem colecionado diversas premiações desde que começou a correr, conquistou o 1º lugar na Corrida de Aniversário Amigos Corredores Ivinhema 2023.

Cesca, como é conhecida, disputou a prova na categoria feminina 60 anos + depois de correr 5 Km. “Foi uma prova muito boa, em estrada de chão batido, um estilo de corrida que eu gosto muito, e graças a Deus e à Unimed Campo Grande, que tem me apoiado, consegui chegar em 1º lugar mais uma vez”, comemorou.

Promovida pela Associação Amigos Corredores (ACI) de Ivinhema, a prova foi realizada ontem (30), na cidade de Ivinhema (MS), em comemoração aos cinco anos de existência da associação.

A corrida da ACI contou com atletas de várias cidades de Mato Grosso do Sul, do estado de São Paulo, além de membros da própria associação.