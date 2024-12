Somadas as penas, réus do Caso Sophia são condenados em mais de 50 anos

Depois de dois dias de julgamento, chegou ao fim o Júri Popular do Caso Sophia, a menina que morreu aos 2 anos, em janeiro de 2023. A mãe e o padrasto da vítima foram condenados a 52 anos de reclusão em regime fechado no total.

Stephanie de Jesus da Silva recebeu a sentença de 20 anos de prisão por homicídio e omissão da morte da filha. Já Christian Campoçano Leitheim recebeu 32 anos de prisão pelas qualificadoras de homicídio empregado por maneira cruel e motivo fútil, e estupro, sendo 20 anos por homicídio, 8 anos por estupro e 4 anos por ser padrasto.

O julgamento teve início nessa quarta-feira (4) e finalizado na noite desta quinta-feira (5), no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande.