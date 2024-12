Fim de semana será quente e com possibilidade de temporais em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana de clima instável, com temperaturas elevadas, superiores a 30ºC, e possibilidade de chuvas em boa parte do Estado. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), áreas isoladas podem registrar tempestades com raios já a partir desta sexta-feira (6), resultado do transporte e da convergência de umidade.

No sábado, as regiões centro-sul e oeste do Estado terão maior risco de temporais, com possibilidade de acumulados de chuva superiores a 40 milímetros. Essa instabilidade é causada por uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, associada à chegada de uma frente fria e ao transporte de calor e umidade.

O domingo deve amanhecer ensolarado na maior parte do Estado, mas as regiões sul e sudoeste terão instabilidade ao longo do dia, com chuvas fracas a moderadas e riscos de tempestades. A baixa pressão atmosférica no Paraguai continua a influenciar o clima local, enquanto a frente fria mantém suas características na região Sul do Brasil.

Em Campo Grande, o céu fica parcialmente nublado, com temperaturas variando de 24ºC nesta manhã a máximas de 29ºC durante o fim de semana. A chuva pode ocorrer de forma isolada nesta sexta-feira, mas o domingo reserva maior risco de temporais.

Na região pantaneira, as temperaturas chegam a 34ºC em Porto Murtinho, 31ºC em Corumbá, 30ºC em Coxim e 29ºC em Aquidauana. Já no sul do Estado, Ponta Porã terá máxima de 28ºC, enquanto Dourados alcança 29ºC.

Em outras localidades do Estado, as máximas são de 33ºC em Três Lagoas, 32ºC em Paranaíba e Água Clara, 31ºC em Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, e 29ºC em cidades como Costa Rica, Bonito, Ivinhema e Naviraí. São Gabriel do Oeste terá a menor máxima, com 28ºC.

O clima quente e úmido exige atenção da população, especialmente nas áreas de maior risco de temporais. É recomendado acompanhar os boletins meteorológicos e adotar medidas preventivas em caso de tempestades.

Com informações do Cemtec

