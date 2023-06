Segunda fase do 33º concurso para juiz substituto começa amanhã

Começa nesta sexta-feira, dia 30 de junho, a segunda fase do 33º Concurso Público para provimento de cargos de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul. Desta vez, os candidatos aprovados na primeira fase farão a prova discursiva e as provas de sentenças cível e criminal. Assim, a prova discursiva será realizada na sexta-feira (30); a prova de sentença cível será no sábado (1º) e a prova de sentença criminal no domingo (2). Nos três dias os portões serão abertos às 11 horas e fechados às 12 horas (horário MS). As provas serão realizadas das 13 às 18 horas, com duração de cinco horas.

A entrada dos candidatos será permitida a partir da abertura dos portões, sendo proibida a entrada de qualquer candidato após as 12 horas. As provas serão realizadas na UCDB – Universidade Católica Dom Bosco, localizada na Av. Tamandaré, 6000, Jardim Seminário, em Campo Grande (MS). Os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmsjuiz23, para verificar o seu local de provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.Deverão realizar a prova com traje compatível com a tradição forense, sendo esta a vestimenta permitida para acesso ao fórum, ou seja, a usada em ambiente jurídico, não sendo, contudo, necessário o uso de terno e gravata aos candidatos habilitados à segunda etapa do concurso.

Será permitida a consulta da legislação desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial, consoante o estabelecido nos itens e subitens do capítulo 13 do edital de abertura. Na relação de convocados para a segunda etapa está o total de 421 candidatos, dos quais 91 candidatos negros, nove candidatos PcD e um candidato negro e PcD. O edital que convoca os candidatos habilitados na prova objetiva seletiva, na ordem de classificação, para as provas da segunda etapa está publicado no Diário da Justiça do dia 31 de maio de 2023.

Leia mais: Concurso da magistratura reúne 2.829 candidatos para prova objetiva

