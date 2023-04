Números de março mostram trabalho dos julgadores

A Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça divulgou dados referentes ao mês de março sobre tramitação judicial e os números mostram que o mês começou com 13.737 processos e encerrou com 12.779 processos. Na prática, isso significa dizer que os desembargadores julgaram um número maior de ações do que o total distribuído.

Somente no terceiro mês de 2023, foram distribuídos 7.791 processos – sendo 6.260 processos novos e 1.531 recursos internos. Na verdade, desde o início deste ano, o mês de março teve a maior distribuição do ano: em janeiro foram distribuídos 5.324 feitos e em fevereiro foram 6.960 ações.

Dos 8.609 processos julgados, 1.194 foram decisões monocráticas e 7.415 foram julgados por colegiado, nas Câmaras e Seções. No acumulado do ano é possível afirmar que o percentual é de 103,95%.

Outra dado importante: março foi o mês com maior número de julgamentos de 2023. Em janeiro foram registrados 5.856 julgamentos e em fevereiro, 6.403. Por fim, se comparados os dados entre feitos julgados e distribuídos em março, encontra-se o percentual de 110,50%.

