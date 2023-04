Mulheres acusadas de matar maridos vão a Juri

Para este mês de abril de 2023 serão realizados nove julgamentos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. A 2ª Vara do Júri não terá pauta de julgamentos no mês em virtude das férias do magistrado titular, continuando com despachos e sentenças pelo magistrado em substituição legal. Entre os casos de repercussão do mês, duas mulheres serão levadas a julgamento pela morte de seus companheiros.

No dia 11 de abril, dois homens vão a júri popular por homicídio que teria sido motivado por dívida de consumo em bar. O crime aconteceu no dia 3 de março de 2021, no prolongamento da Rua Engenheiro Paulo Frontin, no bairro Jardim Los Angeles.

Segundo a acusação, na data dos fatos a vítima dirigiu-se ao estabelecimento “Bar do Jobes”, localizado no Loteamento Vespasiano Martins, onde teria consumido grande quantidade de bebida alcoólica. A vítima teria feito uma aposta com um dos réus e perdeu duas vezes, bem como não pagou pelo consumo que totalizou R$ 79,00.

Desse modo, o proprietário do bar passou a desferir diversos golpes com um taco contra a vítima e arquitetou a morte desta com o outro réu. Ambos serão submetidos a júri pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O proprietário do estabelecimento também será julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

No dia 13 de abril, a partir das 8 horas, está programado o júri de uma mulher acusada de matar seu marido. Narra a acusação que no dia 6 de maio de 2017, próximo do horário de almoço, ela matou e ocultou o corpo de seu companheiro.

Um mês antes do ocorrido, a vítima teria manifestado o desejo de terminar o casamento, pois estava mantendo um caso extraconjugal e, no dia dos fatos, por volta das 12 horas, no Bairro Coophavilla II, o ofendido e a ré iniciaram uma discussão sendo que ela se apossou de uma faca e desferiu golpes contra ele, causando-lhe a morte.

O crime teria sido cometido por motivo torpe, uma vez que a acusada não aceitou o pedido de separação e o relacionamento extraconjugal. A ré teria transportado o corpo da vítima até as proximidades da rotatória da saída para Sidrolândia, e ocultou o cadáver utilizando folhas de gramíneas. Em seguida, teria retornado à sua casa para limpar os vestígios. Ela será levada a julgamento pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. Também está em pauta para o dia 25 de abril outro caso semelhante, no qual outra mulher será levada a júri acusada de matar o companheiro.

Está programado para o dia 14 de abril o júri de um réu acusado de matar outro homem em praça localizada na confluência das ruas 13 de Maio, Júlio Dittmar e 14 de Julho, próxima a um supermercado no bairro São Francisco. O crime ocorreu no dia 4 de janeiro de 2022 e, segundo apurado, a vítima estava deitada num banco da praça quando foi esfaqueada pelo acusado. Embora socorrido e levado à Santa Casa, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Para o mês de abril também está programado novo júri popular de homicídio que teria sido praticado em decorrência de briga no trânsito na madrugada do dia 1º de janeiro de 2012. No primeiro julgamento realizado em 2019, dois dos acusados – um homem e uma mulher – foram absolvidos. Recurso contra a decisão foi interposto ao TJMS, que determinou a realização de novo julgamento, marcado para o próximo dia 20 de abril. O processo foi desmembrado com relação a outros dois envolvidos.

