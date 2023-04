Guarda deflagra Operação Ferro Velho no bairro Tijuca

A Guarda Civil Metropolitana deflagrou a Operação Ferro Velho no bairro Tijuca – Região Lagoa, na manhã desta terça-feira (4). A ação conjunta reuniu agentes da SEMADUR, VISA, SEFIM e PM/MS.

O objetivo da ação foi fiscalizar comércios de materiais recicláveis e ferro velhos da capital, com ações de orientação, prevenção e coibição a prática dos crimes de furtos e receptação de objetos, bem como, evitar que autores de furtos tenham lucros com revenda dos objetos ilícitos para, em regra, sustentar o vício em drogas.

Durante a operação foram fiscalizados depósitos, comércios em geral e de reciclagem, sendo enfatizado a importância e comprometimento de todos no combate aos constantes crimes de furtos que vitimaram a população de Campo Grande.

Foram vistoriados 4 pontos pontos, mas nada de ILÍCITO foi encontrado e ninguém encaminhado à delegacia. Pela vigilância sanitária foram feitos 4 Boletins de Vistoria e Orientação – B.V.O pela Coordenadoria de Vigilância e Saúde Ambiental – CVSA. Já a Sefin notificou 04 locais por falta de alvará; Semadur realizou 01 auto de infração e multa por estarem usando todo o perímetro da calçada com entulho, sujeira e material de demolição

