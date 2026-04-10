Defesa de Carla Zambelli recorre contra extradição para o Brasil na Justiça italiana

Advogado questiona processo e decisão que autorizou envio da ex-deputada

A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli informou nesta sexta-feira (10) que entrou com recurso na Corte de Cassação da Itália para tentar reverter a decisão que autorizou a extradição dela ao Brasil.

No mês passado, a Corte de Apelação italiana aceitou o pedido de extradição, mas a medida ainda não é definitiva, já que a legislação local permite contestação em instâncias superiores.

Segundo o advogado Fábio Pagnozzi, a defesa apontou supostas irregularidades no processo, além de questionar as condições do sistema prisional brasileiro e a condução do caso pelo ministro Alexandre de Moraes.

“Desde o início, apontamos falhas no processo, tanto na ausência de correspondência do crime de hackeragem na legislação italiana quanto na forma como o pedido de extradição foi formalizado”, afirmou o advogado.

Zambelli foi condenada no Brasil em um processo relacionado à invasão de sistemas eletrônicos do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A análise do recurso na Corte de Cassação deve definir se a decisão anterior será mantida ou revista.

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