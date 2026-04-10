Cesta básica tem variação de até 484% em Dourados, aponta Procon

Pesquisa mostra aumento de 5,28% em abril e diferença de 36% entre mercados

Levantamento do Procon (Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Dourados identificou diferenças expressivas nos preços da cesta básica em abril de 2026. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 em 12 supermercados do município.

O estudo analisou 29 produtos e apontou variações superiores a 400% em alguns itens. O extrato de tomate apresentou a maior diferença, chegando a 484,44% entre o menor e o maior preço. Na sequência aparecem a erva-mate de tereré (385,71%), o sabão em pó (299,74%) e o papel higiênico (252,55%).

Outros produtos também registraram oscilações elevadas, como farinha de mandioca (163,52%), sal (151,26%) e água sanitária (132,09%). Ao todo, 15 itens tiveram variação acima de 100%, incluindo alimentos e produtos de uso diário, como batata inglesa, leite em pó e margarina.

Além das diferenças entre estabelecimentos, a pesquisa aponta que a cesta básica ficou mais cara em relação ao mês anterior, com aumento médio de 5,28%. A distância entre o supermercado mais barato e o mais caro chegou a 36,55%.

O Procon orienta os consumidores a pesquisarem preços antes da compra e a verificarem informações como validade, peso e composição dos produtos. O órgão também disponibiliza atendimento por telefone e e-mail para registro de dúvidas e denúncias.

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