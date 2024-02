Conselho Nacional de Justiça lança edição 2024 do PopRuaJud

Esta sexta-feira (2) marca o início dos trabalhos do Comitê Nacional PopRuaJud, que tem por finalidade a promoção da Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução CNJ n. 425/2021.

Para marcar a data, o CNJ realizou evento nesta manhã em Brasília, onde foram debatidos o plano de ação e a perspectiva de futuro da política de atenção a pessoas em situação de rua. A abertura foi realizada pelo Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca e pelo Conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho Barreto.

Em 2023, O Tribunal de Justiça foi parceiro da ação PopRuaJud Pantanal da Justiça Federal em MS realizada de 6 a 8 de março. Nesses três dias, a Carreta da Justiça – unidade móvel que leva a justiça até a população – estacionou na Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias de Campo Grande (UAIFA), prestando atendimento a moradores de rua.

Leia mais: No TJMS 98% dos magistrados estão em trabalho presencial

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.