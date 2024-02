Fazendeiro é multado em mais de R$ 9 milhões por incêndio na Serra do Amolar

A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá multou um fazendeiro em R$ 9.672.525,00 pelo incêndio na região florestal da Serra do Amolar, que durou mais de quatro dias e devastou aproximadamente 4 mil hectares de vegetação.

Segundo a PMA, foi identificado, por meio de levantamento técnico e sistema de Georreferenciamento, o ponto de início do incêndio, que correspondia ao local onde fica a fazenda do empresário. Além disso, pelas análises de imagens de satélites, também foi constatado, que incêndio iniciou no dia 27 de janeiro, perdurando por mais quatro dias.

A região da Serra do Amolar, que está dentro do Pantanal em Corumbá (MS), é um território de grande biodiversidade e área de Reserva da Biosfera, além de ser um Patrimônio Natural da Humanidade. O território é formado por 80 km de extensão de morrarias que chegam a ter quase 1 mil de altitude. A área fica a aproximadamente 700 km de Campo Grande, a partir de Corumbá e por via fluvial, pois só é possível chegar nesse local por ar ou pelo Rio Paraguai.

O sistema de monitoramento dos ‘Focos Ativos por Bioma’, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), mostra que no mês de janeiro deste ano foram registrados 369 focos detectados por satélite no bioma Pantanal – em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso –, enquanto no mesmo período de 2023 foram 103. Em comparação – com o mês de janeiro – nos últimos seis anos, a quantidade de focos em 2024 supera a registrada em 2020, com 226 e fica atrás apenas de 2019, com 542.