Caso Sophia: chorando, Christian termina interrogatório confessando ter tido momento íntimo ao lado das crianças

Em continuidade ao julgamento do Caso Sophia, o réu Christian Campoçano foi questionado sobre as fotos e vídeos que estava em seu celular, as quais mostram ele se ‘masturbando’ ao no mesmo quarto onde a vítima Sophia e a bebê Stella estavam dormindo. Nas imagens também apareceu suas partes intimas expostas.

No interrogatório, o promotor de Justiça chegou a questionar se Christian estava sob o efeito de drogas ou álcool, e ele negou. “Eu não usei nada. Eu só estava ali pois não queria levantar e acabar acordando as crianças”, disse em Júri.

Christian também confirmou que foi ele quem filmou a cena com o próprio celular.

Dia da morte

O padrasto da menina ainda negou que tenha sido o autor da morte dela e que tenha estuprado a enteada.

Aos jurados, ele relatou que no dia em que Sophia morreu ele estava dormindo, sendo acordado por Stephanie dizendo que a menina estava passando mal. “Quando vi a Sophia com a boca roxa, com convulsões, espasmos, na hora que ela parou eu notei que ela tava com a respiração quase cessando, fiz massagem cardíaca nela no peito, no colchão. Daí, ela teve uma breve reação, mexeu os olhos.”, disse em depoimento.

Christian ainda lembrou que enquanto Stephanie estava chamando um carro de aplicativo para ir a UPA, ele pegou a Sophia no colo e passou água no rosto dela. Logo depois, Stephanie saiu para levar a menina até a unidade de saúde.

Ele disse não ter ido junto porque estava cuidando dos filhos.

Negando abusos

Christian Campoçano negou que tenha estuprado a menina, relatando que nunca nem trocou a fralda da enteada. O padrasto de Sophia falou durante o julgamento que nunca dava banho na menina e que nunca havia trocado a fralda dela, apesar de pedidos da ex-companheira. “Eu falava para ela que se alguém visse eu trocando fralda ou dando banho podia achar estranho”, falou.

“Nunca tive intenção nenhuma de fazer alguma coisa”, completou ele aos jurados. Quando questionado novamente sobre o trauma raquimedular sofrido por Sophia, decorrente de uma agressão, ele negou que tenha agredido a enteada. “Eu não sei, não vi nada”, finalizou Christian.

Roberta Martins

