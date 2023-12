Carreta da Justiça realiza 20 casamentos em Douradina

A exemplo de outras cidades atendidas pela Carreta da Justiça, o serviço mais procurado em Douradina foi o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento. Em dois dias de trabalho, coordenado pelo juiz Robson Celeste Candeloro, foram 20 casais.

Na localidade muitas histórias emocionaram a equipe da unidade móvel da justiça, que ficou estacionada à disposição da população douradinense que necessitava dos serviços do judiciário para resolver suas demandas.

Das 194 pessoas atendidas, além dos ‘casamentos’, houve ainda cinco pedidos de divórcio, 28 atendimentos feitos pela Defensoria Pública, 25 novas ações abertas, além de 50 atendimentos, consultas, informações e orientações gerais prestados.

As próximas cidades a receber a Carreta da Justiça, de acordo com o calendário, são Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).

Importante lembrar que a Carreta da Justiça, faz parte do programa Judiciário em Movimento e possui a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros.

Além disso, a carreta tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.

