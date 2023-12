Estátua de Manoel de Barros será restaurada pelo artista Ique com apoio da Fundação de Cultura

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) está investindo R$ 75,6 mil na restauração da estátua de Manoel de Barros, um dos ícones literários do estado, localizada no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Rui Barbosa, em Campo Grande. O renomado artista plástico Ique será o responsável por conduzir o processo de revitalização da obra, que sofreu vandalismo, perda de partes, deformações e oxidação devido às condições climáticas.

A estátua, inaugurada em 19 de dezembro de 2017 para celebrar os 101 anos de nascimento de Manoel de Barros e os 40 anos de Mato Grosso do Sul, é uma representação única do poeta. Com 1,38 metro de altura, a escultura em bronze apresenta detalhes marcantes, desde o sorriso cativante do poeta até seus trajes simples, pernas cruzadas, tênis surrado, caramujos e um ninho de pomba, elementos que dialogam com a poesia peculiar de Manoel, cheia de imagens, lembranças e metáforas.

A restauração, que tem previsão de ser concluída em seis meses, não se limitará apenas à reposição do pé que foi removido em 2021, mas incluirá reparos em toda a estátua. O vandalismo anterior deixou marcas visíveis na escultura, comprometendo não apenas sua integridade física, mas também o significado artístico e cultural que representa para a comunidade local.

Eduardo Mendes, diretor presidente da FCMS, destaca a importância dessa iniciativa: “É uma das ações mais importantes do ano. Devolver o pé do Manoel é devolver a Mato Grosso do Sul um dos seus símbolos mais bonitos e marcantes. O poeta vive no imaginário da nossa sociedade, e sua estátua, além de ser um ponto turístico, é também uma lembrança da poesia e da vida deste grande artista.”

