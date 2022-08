Voar voar, subir subir: Nasa está prestes a voltar à Lua

Até o começo da manhã desta segunda-feira (29), estava marcado o lançamento da Missão Artemis I, da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), direto da plataforma 39B, do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida. Porém, um problema nos motores, identificado momentos antes do voo teste, impediu o lançamento do foguete SLS e da cápsula Orion.

Esta seria a primeira ação do programa Artemis, que tem como objetivo realizar um voo tripulado até a Lua e pela primeira vez, levar uma mulher ao satélite natural da Terra. Se essa primeira etapa ser concretizada com sucesso, a missão tem a ambição de ampliar a nossa atuação no sistema solar, construindo uma base lunar permanente e sustentável, fazendo com que a Lua seja um ponto de apoio para futuros projetos em Marte.

Porém, após a equipe de engenheiros identificarem um vazamento no motor do foguete Space Launch System (SLS), o voo foi adiado. As possíveis novas datas para o voo são dia 2 ou 5 de setembro.

Esse lançamento não tripulado, que seria realizado nesta segunda, marca uma série de testes em relação a equipamentos e a cápsula Orion, que irá levar cerca de quatro astronautas na próxima etapa da missão, prevista para ocorrer em 2026.

O Módulo de Serviço Europeu também seria testado nesse lançamento. O equipamento é responsável, por exemplo, pelos sistemas de abastecimento de água, energia, propulsão e controle da temperatura dentro da cápsula. A peça foi criada em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA).

A Missão Artemis I foi organizada pela Nasa em parceria com 21 países, inclusive o Brasil, e marca o retorno a Lua após 50 anos da última viagem tripulada, que ocorreu em 1972, com a Missão Apollo. Ela tem a previsão de durar entre 20 a 40 dias, terminando com um mergulho no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

