‘Vídeo repugnante’ de ação de cinco policiais que matou homem negro preocupa autoridades nos EUA

Cinco ex-policiais são detidos nos EUA por morte de homem negro – Tyre Nichols, de 29 anos, morreu três dias depois de ser agredido durante ação policial, após ser parado no trânsito. Suspeitos foram exonerados da polícia e acusados de homicídio e outros crimes.

A abordagem com resultado de morte ocorreu no dia 7 de janeiro, e Nichols faleceu três dias depois. Ainda não há, no entanto, detalhes sobre o que de fato ocorreu na ação policial, em parte porque as autoridades de Memphis estão agindo com cautela e algum grau de preocupação com a divulgação das imagens das câmeras atreladas às fardas dos agentes. A expectativa é de que os vídeos sejam publicados nesta sexta-feira (27).

Steve Mulroy, procurador do condado de Shelby, onde fica Memphis, no estado do Tennessee, explicou que os cinco ex-policiais, todos eles negros, enfrentam várias acusações, incluindo homicídio, crime para o qual a legislação estadual prevê penas de 15 a 60 anos de prisão.

“Estamos aqui hoje por causa de uma tragédia que fere profundamente uma família, mas também fere a todos nós”, disse Steve Mulroy, o promotor distrital que apresentou as acusações.

Sem revelar detalhes, Mulroy disse que Nichols foi parado pelos policiais e que houve “uma altercação” na qual os agentes dispararam spray de pimenta na vítima. Nichols então tentou fugir a pé —e a descrição do promotor sobre o que se seguiu foi ainda mais imprecisa. “Houve outra altercação em um local próximo em que os ferimentos graves foram sofridos pelo sr. Nichols.”

A autópsia oficial do caso ainda não foi concluída. Mas advogados da família Nichols disseram em entrevista à CNN americana que um exame médico constatou que ele foi severamente espancado.

Os cinco policiais foram identificados como Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emitt Martin 3º, Desmond Mills Jr. e Justin Smith. Suas idades variam de 24 a 32 anos e seus tempos de serviço em Memphis vão de dois anos e meio a cinco anos. Eles faziam parte de uma unidade especializada que patrulhava áreas de alta criminalidade da cidade, a segunda maior do estado do Tennessee. Além das acusações de homicídio, os cinco responderão por agressão agravada, sequestro agravado, má conduta oficial e opressão oficial.

Todos foram demitidos no último sábado (21) depois que uma investigação interna no departamento concluiu que eles violaram os protocolos, usaram força excessiva, falharam na abordagem e não prestaram socorro à vítima. Os cinco também foram detidos na manhã de quinta, e seus advogados disseram que ainda estão montando suas defesas.

O diretor do Escritório de Investigação do Tennessee, David Rausch, disse em entrevista coletiva que ficou enojado com o que viu nos vídeos das câmeras corporais. “Em poucas palavras, é absolutamente terrível. O que aconteceu não reflete de forma alguma o policiamento adequado. Foi errado. Foi criminoso.”

A chefe do Departamento de Polícia de Memphis, Cerelyn Davis, publicou um vídeo em que pede calma à população quando as imagens da abordagem, descritas por ela como “hediondas e desumanas”.

