Vaticano pode ampliar horário de velório do Papa Francisco devido à alta presença de fiéis

Longas filas e clima de silêncio marcam a despedida do pontífice na Basílica de São Pedro; funeral está previsto para sábado (26)

O Vaticano avalia a possibilidade de estender o horário de visitação ao corpo do Papa Francisco, após registrar um número de visitantes muito acima do esperado. Desde segunda-feira (21), quando o falecimento do pontífice foi anunciado, milhares de fiéis têm enfrentado filas de até quatro horas para prestar a última homenagem na Basílica de São Pedro, em Roma.

A programação inicial previa que o acesso ao velório fosse encerrado à meia-noite nos dias 23 e 24 de abril, e às 19h na sexta-feira (25). Porém, diante da enorme procura, a Santa Sé cogita manter a basílica aberta até a meia-noite também na sexta-feira, permitindo que mais pessoas possam se despedir do religioso.

Dentro da basílica, o ambiente é de respeito absoluto. Ao atravessar as portas do templo, visitantes mantêm silêncio completo, sem trocas de palavras ou sussurros, em um gesto de reverência que domina a atmosfera do local.

Assim que as visitas forem encerradas, o caixão do Papa Francisco será lacrado para os ritos fúnebres. No sábado (26), a Praça de São Pedro sediará a Missa das Exéquias, seguida pelos ritos da Ultima Commendatio e da Valedictio. Em seguida, o corpo será levado novamente para o interior da basílica e, posteriormente, transferido para a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde ocorrerá o sepultamento.

