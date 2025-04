Lula demite presidente do INSS após operação da PF que investiga fraude bilionária em benefícios

Justiça também determinou o afastamento cautelar de outros cinco servidores; esquema teria desviado R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta quarta-feira (23) a demissão de Alessandro Stefanutto do cargo de presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

Stefanutto é um dos alvos da operação, que apura a cobrança irregular de mensalidades associativas por entidades da sociedade civil. Segundo as investigações, entre 2019 e 2024, cerca de R$6,3 bilhões teriam sido desviados por meio de descontos não autorizados nos pagamentos realizados pelo INSS.

Mais cedo, a Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de Stefanutto e de outros cinco servidores públicos envolvidos nas investigações. A medida tem como objetivo garantir a continuidade das apurações sem interferência por parte dos investigados.

A demissão de Stefanutto será oficializada pelo Ministério da Previdência Social, ao qual o INSS é vinculado. Em resposta à operação, o Governo Federal também anunciou a suspensão imediata de todos os acordos de cooperação técnica que permitiam a realização dos descontos diretamente nos benefícios dos segurados.

