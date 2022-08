No dardo, indígena garante a vaga em Sul-Americano Sub-18

Yuri Benites supera a marca dos 71 metros, e vence prova do Brasileiro

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado

Yuri Moreira Benites (Mbyjarã – Guarani/Kaiowá), foi o principal destaque de Mato Grosso do Sul no Brasileiro Loterias Caixa Sub-18 de Atletismo Interclubes, realizado de sexta-feira a domingo (19 a 21), no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista (SP).

O indígena conquistou o único ouro entre os 41 inscritos por nove equipes do Estado. No fim de semana, ele venceu a disputa do lançamento do dardo, com 71,18 m. O vice ficou com Arthur Curvo, de Mato Grosso, com 70,18 m, seguido por Thiago Lacerda, de Minas Gerais, com 58,17 m.

Segundo a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), foi o terceiro título brasileiro de Yuri, mas a primeira vez que supera os 70 metros. “Foi muito emocionante. Estava treinado para lançar bem para colocar o nome do meu povo lá em cima”, disse o representante de equipe de Amambai, município a 354 km de Campo Grande.

Principal nome de Mato Grosso do Sul no atletismo sub18, ele treina com dardos de bambu desde os 13 anos. Os campeões do Brasileiro se qualificaram para o Sul-Americano da faixa etária, marcado para São Paulo, de 9 a 11 de setembro. Antes, o próximo compromisso de Yuri será no começo do mês que vem, os Jogos da Juventude Brasileiros, em Aracaju (SE).

No Brasileiro Sub-18, no interior paulista, Mato Grosso do Sul obteve mais uma medalha. Murilo Guimarães de Lima, da ASPUMCS/Chapadão do Sul, foi o terceiro no salto em altura, com 1,89 m. O melhor foi Eric Cardoso, do Paraná, com 1,92 m.

No quadro geral, o Estado terminou em oitavo lugar. Mato Grosso foi top-5, com duas de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

São Paulo liderou o quadro de medalhas, com 31 pódios no total, com 13 de ouro, nove de prata, e nove de bronze, seguido por Paraná, com 27 medalhas, 13 douradas, sete prateadas, e sete de bronze.

O Distrito Federal fecha o trio com quatro de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Equipe do PR lidera

O Ipec, de Londrina, Paraná, foi o campeão pela pontuação geral. A equipe somou 167,5 pontos para levar o título de 2022. Competiu com 23 atletas (12 mulheres e 11 homens) e também foi a campeã nos naipes feminino (83,5 pontos) e masculino (84 pontos). Entre os times de Mato Grosso do Sul, a Guarani/ Kaiowá ficou em 19º, com 13 pontos, e a ASPUMCS terminou em 48º, com seis.

Foi o quinto título de campeão sub-18 da equipe paranaense, que investe nas categorias de base desde 2000.

“Este título é fruto da continuidade deste trabalho iniciado há 22 anos. Vários desses atletas estão na equipe desde o sub-14”, disse Gilberto Miranda, treinador e gestor do projeto. Acrescenta que os resultados também são frutos do investimento de patrocinadores e da prefeitura. A AD Centro Olímpico, de São Paulo, foi a segunda colocada, com 112 pontos, também no feminino (55) e no masculino (57). A Orcampi- -SP foi a terceira colocada na disputa masculina (50). O CASO-DF foi o terceiro colocado na classificação geral (98 pontos) e na disputa feminina também (55).

