SpaceX programa lançamento de foguete neste sábado; acompanhe

A empresa de foguetes SpaceX deve lançar, nesta manhã (às 10h) de sábado (18),o foguete Starship (apontada como a mais poderosa do mundo). Não há tripulação embarcada.

A empresa disponibilizou no microblog X (antigo Twitter) o link para acompanhamento ao vivo.

Trata-se da segunda tentativa de realizar um voo bem-sucedido com a nave. A primeira foi em abril. O equipamento explodiu antes de atingir a órbita terrestre. Não havia tripulação.

O lançamento do foguete deve ocorrer da base aérea em Boca Chica, no Texas (EUA). A previsão do voo é de 1h30 de duração.

A empresa divulgou em sua página que o primeiro teste de voo da Starship forneceu “inúmeras lições” aprendidas que contribuíram diretamente para várias atualizações do veículo e da infraestrutura terrestre para aumentar a probabilidade de sucesso em voos futuros.

