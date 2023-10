MS quer alavancar novo cenário de mercado aberto do gás natural

Mato Grosso do Sul segue o ritmo do cenário brasileiro que avança na abertura do mercado de gás natural. Os desafios da transição do modelo de monopólio para um mercado que favorece a concorrência, especialmente na comercialização, foram tema de painel de debates mediado pelo diretor de Gás e Energia da Agência Estadual de Regulação (Agems), Matias Gonsales, no Congresso Brasileiro de Regulação

Com as participações de especialistas das empresas Comgás, de São Paulo, a maior do país, Compagás, do Paraná, e Naturgy Brasil, do Rio de Janeiro, reguladores e operadores do setor, deram passos importantes para formatar, na prática, esse novo modelo.

A partir do Marco Legal do Gás, diversas novas normas já foram criadas em âmbito nacional pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, e estadual, como em Mato Grosso do Sul, onde a Agems já vem trabalhando em novas portarias.

“Estamos avançando, mas é ainda uma mutação, em que saímos de um sistema em que um único ‘player’, a Petrobras, atuava em todas as etapas da cadeia de compra do gás, transporte, comercialização e parceria na distribuição, para um cenário em que o consumidor livre pode adquirir o gás de diferentes fornecedores, e a distribuidora, como a MSGÁS, mantém esse papel exclusivo na ponta, na entrega”, explica Matias.

“Precisamos consolidar essa mudança, e o debate no Congresso de Regulação foi muito rico, além de servir para identificar situações semelhantes entre a realidade dos Estados”, completa.

As discussões contaram ainda com a contribuição de Zevi Kann, ex-presidente da Abar (Associação Brasileira de Agências de Regulação).

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.