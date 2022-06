Rússia ataca Odessa em meio a rumor de ação da Frota do Mar Negro

A Rússia atacou posições ucranianas em Odessa, o principal porto do país, no mar Negro. Imagens do que seria um depósito de comida publicadas na imprensa local mostraram, contudo, o que aparentam ser projéteis de artilharia estocados.

Os ataques com mísseis ocorreram em meio a intensos rumores na imprensa dos dois países de que navios da Frota do Mar Negro deixaram a Crimeia anexada rumo a Odessa para exercer alguma vingança devido ao ataque ucraniano contra uma plataforma de petróleo perto da península.

Ainda não há confirmação disso, que poderia expor a frota a mísseis antinavio Harpoon recentemente doados pela Dinamarca, além de modelos ucranianos Netuno, como os que supostamente afundaram o cruzador Moskva em abril.

Com informações da Folhapress, por IGOR GIELOW