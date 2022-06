Governador assina convênio para criação de unidade de pesquisa e testagem de vacinas e medicamentos

O governador Reinaldo Azambuja, assinou na tarde de hoje (20), convênio com mais de 14.8 milhões em investimentos, para instalação de plataforma de pesquisa clínica na Capital do Estado. O objetivo da parceria com a contrução de uma plataforma de pesquisa é ser referência em sistema de tecnologia em saúde na região centro-oeste, por meio de estudos clínicos nacionais e internacionais que articularão o conhecimento científico, infraestrutura, recursos humanos e parcerias internacionais.

Participaram da solenidade que aconteceu no auditório do Bioparque Pantanal, os secretários de estado de Saúde, Flávio Brito. De Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Veruck e também representando a Fiocruz o infectologista Julio Croda.

Na ocasião, o médico que participou ativamente no período em que as vacinas contra a Covid-19 estavam em fase de teste, falou da importância no investimento local em ciência e tecnologia.

“Todo investimento feito pelo governo do Estado com apoio das secretarias envolvidas levou a essa parceria e hoje com essa assinatura temos a certeza de estarmos no caminho certo o de investir na pesquisa e ciência”, afirmou o infectologista Julio Croda durante a solenidade.

Com prazo de execução de obras de 12 meses a plataforma terá cerca de 3 mil metros quadrados, o convênio foi assinado entre às três instituições, Fiocruz, governo de MS e Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado).