Rússia ataca Kiev uma semana após o maior ataque de mísseis na Ucrânia

Após uma semana do maior ataque com mísseis realizado na Ucrânia, a Rússia atacou novamente cidades ucranianas na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com informações, os mísseis atingiram três cidades, entre elas Kiev.

O governo de Volodimir Zelenski afirma que as armas usadas durante o bombardeio pelo país russo eram drones kamikazes do Irã, que voam até os alvos e são detonados apenas no local de destino. Em resposta, Teerã negou que teria enviado armamentos desse tipo para a Rússia.

Alguns drones foram interceptados por soldados e durante um bom tempo após o ataque era possível observar uma fumaça preta saindo das janelas enquanto os socorristas trabalhavam para deter as chamas. Na capital, o ataque deixou cerca de três pessoas mortas e o Ministério do Interior da Ucrânia afirmou que também houve mortes em outras cidades atingidas.

O Ministério de Defesa da Rússia assumiu a autoria dos ataques, mas declarou que os alvos eram militares e a infraestrutura energética. “O Exército russo afirmou nesta segunda ter alcançado todos os seus objetivos na Ucrânia”, disse a pasta em nota divulgada pelo Telegram.

Com informações de Clara Balbi, Folhapress.

