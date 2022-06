Arquibancada desaba e mata quatro pessoas em evento de tourada

Quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou neste domingo (26) durante uma tourada na cidade de Tolima, na Colômbia. De acordo com informações do jornal El Tiempo, não se sabe o número exato de vítimas. Aproximadamente 500 pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas ao hospital San Rafael.

De acordo com o jornal colombiano, o acidente aconteceu durante o tradicional evento de São Pedro, quando público é incentivado a entrar na arena junto com os touros. Segundo a imprensa local, um touro escapou e causou pânico no município.

O diretor da Defesa Civil em entrevista à rádio El Carasol, major Luis Fernando Vélez disse que um grupo de voluntários está se preparando para ajudar nos esforços de resgate.