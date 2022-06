Gabriel Jesus acerta sua transferência para o Arsenal

Após cinco anos e meio no Manchester City, Gabriel Jesus é novo jogador do Arsenal. O atacante brasileiro deve assinar contrato de cinco de anos e deve ter o maior salário do clube, de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) livres de impostos por temporada. De acordo com o Globoesporte.com, o clube londrino deve abrir os cofres e pagar 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões).

As conversas entre Gabriel Jesus e Arsenal ocorrem há dois meses, desde então os Gunners eram favoritos a assinar com o ex-Palmeiras. Informações da imprensa inglesa, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG chegaram a manifestar interesse em Jesus, mas as oportunidades que o brasileiro pode ter na equipe londrina e a proposta salarial chamou a sua atenção.

Gabriel deve assinar seu vínculo até 2027 com o Arsenal. O Palmeiras tem direito a 5% da fatia de transferência, conforme acordo na venda de Gabriel ao Manchester City em 2016, mais 2% do mecanismo de solidariedade. Com isso, o time brasileiro deve faturar R$ 20 milhões na transação.

Jesus fez 13 gols e 12 assistências em 41 jogos pelo Manchester City na última temporada. Na Premier League, ele marcou oito gols e anotou oito assistências em 28 partidas. No total, Gabriel Jesus tem 95 gols em 236 jogos pelos Citizens.

De acordo com o Globoesprote.com, o brasileiro conquistou 11 títulos com a camisa do City, onde está desde o início de 2017. Foram quatro taças da Premier League, quatro trofeus da Copa da Liga, duas Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa.