Polícia vasculha presídios no Paraguai em investigação sobre morte de ex-diretor

Agentes da Polícia Nacional realizou na manhã de hoje (29), uma operação em cinco penitenciárias do país em busca de elementos que possam esclarecer a morte do ex-diretor de Estabelecimentos Penitenciários Domingo Bazán Rojas, ocorrido no último dia 23 deste mês.

Segundo o Comissário Marcelino Espinoza ao site ABC Color, tudo indica que um grupo criminoso brasileiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), é apontada como mentora do assassinato do ex-diretor penitenciário. As buscas aconteceram nos presídios de Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación, Misiones e de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com o comissário, aparelhos celulares foram apreendidos e serão analisados para buscar provas sobre quem é o mandante do crime.

Morte de ex-diretor penitenciário

Domingo Bazan Rojas foi executado por dois pistoleiros em uma rodovia próxima de Concepción. Segundo investigações, o ex-diretor penitenciário estava armado e trocou tiros com os pistoleiros que estavam em uma motocicleta.

Rojas foi atingido, desceu do veículo e tentou fugir a pé, mas foi alcançado e morto pelos pistoleiros.

