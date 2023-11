Encontro de Brechós no Horto celebra 8 Anos de Moda Circular e Sustentabilidade

São 8 anos de história, 250 eventos e mais de 150 mil peças ganhando nova vida! O Coletivo de Brechós, que tem um encontro no Horto Florestal neste sábado, dia 02/12, celebra uma trajetória dedicada à moda circular, promovendo uma economia sustentável e de impacto positivo ao meio ambiente.

“Durante esses anos, transformamos a maneira como percebemos a moda, destacando a importância da sustentabilidade e do consumo consciente”, afirma Rosely Lorentz, uma das integrantes do Coletivo de Brechós. Segundo ela, o compromisso do Coletivo com a moda circular vai além das tendências, refletindo-se em peças que ganham uma segunda ou até terceira chance.

O Coletivo de Brechós, liderado pela co-fundadora e coordenadora Val Reis, não é apenas sobre roupas, mas também sobre proporcionar momentos significativos a quem mais precisa. Val destaca que “Muitas histórias de superação foram escritas aqui, onde cada peça vendida contribui para gerar renda e promover o empoderamento das mulheres em momentos que elas mais necessitam”, conta. “Nestes 8 anos passaram pelo Coletivo mais de 160 pessoas, muitas delas dependendo exclusivamente dos eventos para conseguir renda”, finaliza.

Economia Sustentável em Números:

8 anos do Coletivo de Brechós

Mais de 250 eventos realizados.

Mais de 150 mil peças resgatadas e reintegradas à moda.

162 pessoas geraram renda diretamente através do Coletivo.

Sobre o evento:

Data: 02 de dezembro de 2023

Horário: Das 8h às 14h

Local: Horto Florestal, entrada pela Av. Ernesto Geisel

Mais de 30 brechós participantes

O que esperar:

Peças únicas de marcas renomadas.

Preços a partir de R$ 5,00.

Compromisso com a moda sustentável.

Impacto positivo na comunidade

Veja a qualidade das peças no editorial “Viva Sua Festa”, em comemoração aos 8 anos do Coletivo de Brechós do MS no link https://heyzine.com/flip-book/ d69e1e601b.html

Com informações da ASCOM.

