Mortes na Turquia e na Síria se aproximam dos 20 mil

O total de mortes causadas pelo terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a Turquia e a Síria ultrapassou os 19 mil nesta quinta-feira (9), cerca de 72 horas depois dos tremores iniciais.Só na Turquia, o número de óbitos chegou a 16.170 nesta quinta. A expectativa é de que o número só cresça à medida que passam os dias as primeiras horas são consideradas cruciais em catástrofes do tipo, e em ambos os países houve queixas acerca da demora das respostas oficiais ao desastre.

O terremoto, ocorrido na segunda-feira (6), está a caminho de ser o maior na história da Turquia. O recorde anterior pertencia a um sismo de magnitude 7,4 que deixou mais de 17 mil mortos ao sacudir Izmit, no noroeste do país.

Já na Síria, devastada por quase 12 anos de guerra civil, o total de mortes subiu a 3.162, de acordo com os balanços das autoridades de Damasco e das equipes de resgate nas zonas rebeldes. Destas, 1.930 pessoas estariam em áreas dominadas por dissidentes no noroeste do território.

Ainda há esperança, como indicam vídeos que circulam localmente mostrando casos de pessoas resgatadas após passarem mais de três dias soterradas por pilhas de destroços. Mas sobreviventes nas regiões mais atingidas reclamam de jamais terem visto sinais de equipes de resgate, além da falta de assistência em geral, enfrentando fome, sede e frio.

Centenas de milhares de pessoas da região estão desabrigadas, e várias acampam em abrigos improvisados em garagens, acostamentos, ou mesmo em meio às ruínas. Autoridades turcas afirmam que mais de 6.500 prédios colapsaram no país, e outros incontáveis foram danificados.

O fato de que o tremor se deu na madrugada contribui para piorar a situação, uma vez que vários dos sobreviventes fugiram de suas casas sem roupas adequadas para o frio, alguns sem nem sequer calçarem seus sapatos. Em ambos os países, muitos passaram sua terceira noite ao relento ou dormindo em carros, temendo voltar às suas casas em razão do risco de novos desabamentos.

Abrigos provisórios

Ancara afirma que, por ora, parte dos desabrigados foi acolhida em tendas montadas em estádios esportivos e centros de convenções, além de dormitórios universitários e abrigos estatais. Hotéis por todo o território, incluindo resorts à beira dos mares Egeu e Mediterrâneo, também cederam cerca de 10 mil cômodos a sobreviventes, segundo a Federação Turca de Hotéis.

Muitos dos sobreviventes aparentam, porém, não querer deixar as áreas atingidas, à espera de notícias sobre entes queridos. Segundo a agência de desastres nacional, Afad, mais de 28 mil pessoas foram recolhidas em pontos de encontro para serem evacuadas da área.

Com informações da Folhapress

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: