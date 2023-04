Mortos em culto que fazia ‘jejum para conhecer Jesus’ no Quênia chegam a 89

Segundo o ministro do Interior Kithure Kindiki, o número de mortos de um culto no Quênia que promovia “jejum para conhecer Jesus” alcançou 89 nesta terça-feira, e os corpos estão sendo descobertos em valas comuns na floresta. O ministro afirmou que mais 16 cadáveres foram desenterrados hoje, elevando o total para 89.

“A maioria dos corpos encontrados é de crianças”, disse um legista em condição de anonimato à AFP.

Foram encontradas três pessoas com vida e, no total, 34 pessoas sobreviveram ao ritual. Paul Mackenzie, o líder do culto, foi preso no dia 14 após uma denúncia anônima revelar a existência das valas comuns.

A Seita diz que os seguidores encontram o caminho para o céu morrendo de fome. Segundo a polícia, várias testemunhas disseram ter sofrido “lavagem cerebral”.

Presidente promete “medidas contundentes”. William Ruto afirmou que vai endurecer punição contra pessoas que “usam a religião para cometer atos horríveis”.

Com informações da Folhapress.