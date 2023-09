Médica fica ferida em acidente com ambulância que transportava bebê para a fronteira

Uma médica teve lesões graves após a ambulância onde sofrer um acidente, na região de Arroyos y Esteros, na noite de ontem, em Pedro Juan Caballero, a município que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O veículo que pertence ao Instituto de Previsão Social, estava a caminho de uma clínica com um uma bebê como paciente.

Conforme informações da Rádio Oasis, o acidente aconteceu por volta das 22h45, quando a médica acompanhava a transferência de um recém nascido, quando ocorreu o acidente. A médica sofreu graves lesões e a bebê teve ferimentos, mas não corre risco de vida.

Ainda de acordo com a Rádio Oasis, a ambulância vinha de Asunción (PAR) para uma clínica em Pedro Juan Caballero. Não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

