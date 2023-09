Campeão paralímpico Rufino enfrenta touro em Desafio Solidário

O paratleta Fernando Rufino participará da 39ª Festa do Peão de Boiadeiro de Dourados. No próximo dia 8, o campeão paralímpico e mundial enfrentará o Touro Cafú, no “Desafio do Bem”. Segundo os organizadores, se o Cowboy de Aço conseguir superar o desafio, a renda gerada durante o evento será integralmente revertida para a Associação de Apoiadores do Hospital de Amor, contribuindo assim para a implantação do Hospital de Amor em Dourados.

O sul-mato-grossense é apaixonado por rodeios e era peão antes do acidente que o deixou paraplégico. (Com assessoria)

