Marca de laticínios da Coreia do Sul pede desculpa por propaganda que mostra mulheres como vacas

A maior marca de laticínios da Coreia do Sul a Seoul Milk foi obrigada a se desculpar por causa de um anúncio que retratava mulheres como vacas.

A propaganda da Seoul Milk mostra um homem filmando escondido um grupo de mulheres em um campo, e após um barulho que o mesmo fez as mulheres se transformam em vacas.

O público reagiu de forma negativa e a empresa removeu o vídeo promocional do YouTube, mas o anúncio viralizou, sendo reenviado por usuários da internet.

“Sinceramente pedimos desculpas a todos que se sentiram incomodados com o comercial de leite lançado no dia 29 do mês passado”, disse a empresa controladora da Seoul Milk, a Seoul Dairy Cooperative, em um pedido de desculpas publicado online.

Segundo o site G1 a tradução da propaganda é “Água limpa, ração orgânica, Seoul Milk 100% puro. Leite orgânico de um rancho orgânico na natureza agradável de Cheongyang.”

