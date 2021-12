Operador Nacional confirma: “não teremos motivo para apagão ou racionamento”

O ano de 2022 não terá possibilidade de apagão ou racionamento por questões hídricas. É o que prevê o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), baseado no nível de hidrelétricas que vem se recuperando lentamente em 2021 com a regularização de chuvas e medidas ferais para preservação de água no reservatórios.

A fala veio do diretor-geral do órgão, Luiz Carlos Ciocchi. “As projeções são boas e estamos dizendo que estaremos muito melhores no ano que vem. Por isso, não temos motivo para nos preocupar com apagão, desabastecimento ou racionamento”, disse.

No país, os reservatórios de hidrelétricas deverão atingir entre 58% a 62,1% de capacidade em maio de 2022. Para os da região Sudeste e Centro-Oeste, o nível está estimado entre 55,9% e 58,9%.

Com a chegada da época de chuvas, o ONS pode reduzir o uso de termoelétricas e o gasto financeiro com elas. Entretanto, o uso térmico deverá ser mantido em 15 mil megawatts até fevereiro do ano que vem, limite preestabelecido em 2021.

Ainda confome Ciocchi, o Brasil não está mais importando energia do Uruguai e Argentina, mas poderá retomar o negócio “se for necessário”.