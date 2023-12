Frio? Veja como preparar uma receita de caldo de frango para aproveitar o clima

As temperaturas caíram nesse início de semana em Mato Grosso do Sul e nada melhor do que curtir o clima com uma boa comida quentinha. Confira agora uma receita de caldo de frango com legumes e aproveite.

Ingredientes:

1 peito de frango sem pele e sem osso

1 cebola média, picada

2 dentes de alho, picados

2 cenouras, descascadas e picadas

6 batatas média, descascada e picada

Meia abóbora picada

1 tablete de caldo de legumes

1 folha de louro

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Modo de Preparo:

Em uma panela grande, aqueça um pouco de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho picados e refogue por alguns minutos até ficarem macios e levemente dourados. Depois acrescente o frango e deixe dourar. Após, coloque as cenouras, batatas, abóbora e adicione a água suficiente para cobrir os ingredientes na panela.

Tempere com sal, pimenta e adicione a folha de louro. Leve a panela ao fogo médio-alto e deixe ferver. Adicione o tablete de caldo de legumes. Deixe em fogo médio e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que os legumes estejam completamente cozidos e macios.

Após isso, você poderá deixar o seu prato mais consistente, com os ingredientes mais inteiros, como uma sopa, ou poderá usar um mixer, ou liquidificador para processar até obter uma consistência de caldo. Sirva o caldo quente em tigelas individuais, decorando com salsinha picada, se desejar.

Essa receita de caldo de frango é fácil de fazer e você pode adicionar a proteína que quiser e os legumes que tiver em casa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.