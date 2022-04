Leilão de camisa de Maradona iniciou hoje e já teve lance de R$ 24 milhões

Uma das peças mais cobiçadas do mundo esportivo iniciou seu leilão na manhã desta quarta-feira (20). A camisa que Diego Armando Maradona usou no fatídico jogo da ‘mano de Dios’, contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, já pode receber lances.

A largada foi hoje( 20) e um usuário já ofereceu 4 milhões libras (R$ 24,2 milhões, na cotação atual). Apesar disso, o processo vai seguir até o dia 4 de maio. O leilão está a cargo do site da Sotheby’s, e a camisa de Maradona pode se tornar o item esportivo mais caro do mundo, chegando ao valor de 8 milhões de dólares (R$ 37,1 milhões).

“A Sotheby’s trabalhou com o Resolution Photomatching para examinar detalhes exclusivos em vários elementos do item, incluindo o patch, listras e numeração. Esta empresa fez um photomatch conclusivo para a comemoração após o gol de ‘La Mano de Dios’. A resolução determinou que Maradona trocou de camisa durante o intervalo, mas que essa foi a camisa usada nos dois gols no segundo tempo”, diz o site.

Com informações da Folhapress