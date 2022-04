Aquidauana comemora o feriado do tiradente com espírito esportivo

Em Aquidauna, amanhã (21) no “feriadão” é dia de muito atletismo no ginásio Poliesportivo com o Troféu Tiradentes de Atletismo – 2022. A prova terá início a partir das 7h30.

O Troféu Tiradentes de Atletismo – 2022 tem por objetivo difundir e resgatar esta competição, proporcionando a vivência da modalidade aos adultos, visando incentivar o espírito desportivo e também estimular a prática do atletismo entre os adolescentes e jovens.

Vão participar do Troféu Tiradentes de Atletismo – 2022, atletas de ambos os sexos, sejam alunos das redes municipal, estadual, particular, universidades, projetos sociais, agremiações, policia militar, bombeiros, exército brasileiro e demais cidadãos interessados em participar da competição.

Vale destacar que todos os inscritos são diretamente responsáveis pela sua condição de saúde, isentando a organização de qualquer responsabilidade nesse sentido.

PREMIAÇÃO

Serão premiados com medalhas os atletas classificados em 1, 2° e 3° lugares por categoria nos naipes masculino e feminino.