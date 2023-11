Jovem palestino arrisca a vida para salvar gatinho durante bombardeios

Um jovem palestino, em meio aos bombardeios na região da Palestina, arriscou sua própria vida para resgatar um gatinho assustado. O ato heroico foi registrado em vídeo e compartilhado no Instagram na última terça-feira (14/10), segundo informações da ANDA News.

No vídeo, o jovem é entrevistado nas ruas, segurando um gatinho de pelagem alaranjada, enquanto ao redor pessoas abandonam suas residências com poucos pertences diante dos ataques israelenses.

“Eu o trouxe comigo. Eu não posso abandoná-lo. Porque eu acredito que esse gato é a razão do meu viver”, afirmou o jovem, confortando o gatinho que tremia de medo em seus braços.

Além do gato amarelo, o palestino revelou que sua família também estava levando outro animal doméstico. Descrevendo a situação do animal, ele acrescentou: “Ele está cansado e com medo, ela já não come ou bebe. Ele senta sozinho, longe de nós! Nós o pegamos e saímos com ele, ele está tremendo de medo o caminho todo”.

Confira o video:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANDA News (@andanews)

Doações

A ANDA, é uma Organização Não Governamental (ONG) e solicita o apoio da comunidade para continuar seu trabalho. Contribuições de qualquer valor são bem-vindas e podem ser feitas via PIX, utilizando o CNPJ: 12.164.456/0001-76.