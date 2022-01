Jovem deu à luz durante voo e joga o recém-nascido no lixo

A equipe do aeroporto das Ilhas Maurício encontrou um bebê recém-nascido em uma lata de lixo do banheiro de um avião no primeiro dia do ano de 2022.

Uma mulher de 20 anos de idade de Madagascar, suspeita de ter dado à luz durante o voo, foi presa.O avião da Air Mauritius, que chegou de Madagascar, pousou no Aeroporto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam em 1º de janeiro.

Segundo o site do G1, funcionários do aeroporto descobriram o bebê durante uma inspeção de rotina. Eles levaram o bebê para o hospital.

A mulher suspeita de ser mãe do bebê inicialmente negou que o filho fosse dela, mas foi submetida a um exame médico que confirmou que ela havia acabado de dar à luz.

Ela foi levada sob custódia policial para o mesmo hospital. Ela e o bebê passam bem. A mulher, que foi para as Ilhas Maurício com uma autorização de trabalho de dois anos, será interrogada assim que deixar o hospital e deve ser processada sob a acusação de abandonar um recém-nascido.