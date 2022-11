Japão: Ministro da Justiça renuncia após piada sobre pena de morte

Yasuhiro Hanashim, ministro da Justiça do Japão, anunciou a sua renuncia nesta sexta-feira (11), após relatos de que ele teria feito uma piada sobre a pena de morte no país.

De acordo com informações, durante uma festa com legisladores nesta segunda semana de novembro, Yasuhiro teria feito uma piada de que o seu trabalho era “um cargo que só faz manchetes nas notícias do meio-dia depois de dar o selo de aprovação para a pena de morte pela manhã”. Ao anunciar a sua renúncia, o ex-ministro caracterizou sua fala como um “descuido”. Ele estava no cargo desde agosto deste ano.

A polêmica e a renúncia de Hanashi ocorrem no momento em que o governo do primeiro-ministro Fumio Kishida enfrenta uma queda nos índices de aprovação motivada pelos laços que políticos tem com a Igreja da Unificação, que está em alta desde que apareceram relatos de que o homem acusado de matar o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe se ressentiu com a organização por causa das doações que sua mãe fazia e que levaram a família à falência.

A algumas semanas o ministro da Revitalização Econômica, Daishiro Yamagiwa, também deixou o governo após se tornar alvo de julgamentos por ter vínculos com um grupo religioso da Igreja da Unificação.

