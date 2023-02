Homem é solto após passar 27 anos preso por crime que não cometeu nos EUA

Um americano que passou quase 28 anos atrás das grades por crime que não cometeu, foi solto após uma decisão do juiz David Masonn, do tribunal de St Louis no estado do Missouri, Estados Unidos, nesta terça-feira (15).

Segundo informações da BBC, Lamar Johnson, 50, sempre negou ter matado Marcus Boyd em 1994. Na anulação de sua condenação, o juiz pontuou que agiu depois que duas testemunhas forneceram “evidências claras e convincentes” de que Johnson era inocente.

Agora um homem livre, Johnson ficou visivelmente emocionado quando a decisão foi anunciada. “Isso é impressionante”, disse ele após deixar o tribunal.

Marcus Boyd foi morto a tiros por dois homens mascarados na varanda da casa de Johnson em outubro de 1994. Desde o início das investigações, o homem acusado injustamente manteve sua versão dos fatos: que ele não estava em casa quando o ataque aconteceu.

No ano passado, o advogado de Johnson, Kim Gardner, apresentou uma moção buscando a libertação do cliente depois de conduzir uma investigação em conjunto com a organização legal sem fins lucrativos Innocence Project.

Após a audiência desta terça-feira, a equipe jurídica de Johnson criticou o gabinete do procurador-geral do estado, que pressionou o júri para mantê-lo na prisão.

Contudo, o juiz Mason emitiu sua decisão favorável à liberdade depois que uma testemunha retratou seu depoimento e um preso confessou que atirou em Boyd com outro suspeito, Phil Campbell.

Durante o julgamento inicial, Campbell se declarou culpado para obter uma pena reduzida e foi condenado a sete anos de prisão.

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.